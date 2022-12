Jakob Ingebrigtsen sacré champion d’Europe de cross à Turin, Isaac Kimeli médaillé de bronze

Turin accueillait les Championnats d’Europe de cross ce dimanche, dans le Parc de La Mandria. Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a décroché le titre chez les hommes, alors qu'Isaac Kimeli termine troisième et décroche le bronze. La Norvégienne Karoline Grovdal a renouvelé son titre chez les dames.

Jakob Ingebrigtsen a fait la différence lors du 6e et dernier tour face à Emile Cairess, deuxième, et Kimeli. C'est le deuxième titre européen de rang du prodige de 22 ans.

Parmi les autres Belges, John Heymans termine 14e en 30:21, Michael Somers 19e en 30:32 et Robin Hendrix 35e en 30:58. Au classement par pays, la Belgique échoue au pied du podium avec une 4e place, à égalité de points avec l'Espagne qui décroche la médaille de bronze. La France a elle décroché le titre européen avec 24 points, un de plus que l'Italie, 2e.

Dans la course dames, Hanne Verbruggen termine première Belge avec une 34e place. Championne d'Europe en titre, Karoline Grovdal a bouclé le parcours turinois avec un chrono de 26:25 devançant de respectivement 4 et 54 secondes les Allemandes Konstanze Klosterhalfen et Alina Reh.

Plus tôt dans la journée, la Belgique a terminé à la 7e place du relais mixte. Le relais belge, avec Ruben Verheyden, Mariska Parewyck, Stijn Baeten et Vanessa Scaunet, a signé un chrono de 17:47, échouant à 24 secondes de l'Italie qui s'est imposée sur le fil devant l'Espagne, 2e à 1 seconde. La France a elle pris la 3e place à 8 secondes.