Jakob Fuglsang regoûte à la victoire au Mercan’Tour Classic

Fuglsang, ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, du Tour de Lombardie et du Critérium du Dauphiné, s’est imposé en solitaire à l’issue de l’ascension vers la station de ski de Valberg.

Le Danois, qui n’avait plus gagné depuis le Tour de Lombardie 2020, a devancé de 32 secondes son coéquipier australien Michaël Woods et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ).

"Je ne pensais pas qu’on serait aussi forts mais on avait la bonne tactique. C’est très bien pour nous, pour la préparation du Tour", a déclaré Woods après la course, sur la chaîne Eurosport. "On se sentait bien avec Jakob et on a bien travaillé. On avait besoin de points, de voir l’équipe performante", a-t-il ajouté.

Les deux coureurs de l’équipe Israël-PT ont fait la différence dans la dernière montée, en attaquant à tour de rôle Gaudu, qui avait jusque-là bénéficié du travail de Thibaut Pinot. Auparavant, une quinzaine de coureurs avaient passé ensemble la principale difficulté de la course, le Col de la Couillole, classé hors-catégorie.

Parmi eux figurait notamment le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome, membre lui aussi de l’équipe Israël-PT et rarement aussi en vue depuis une très grave blessure subie en 2019. "C’est top de voir l’équipe comme ça après un début de saison un peu compliqué. Je pense qu’on est sur la bonne voie", a déclaré le Britannique sur Eurosport. "Pour moi c’est une belle progression, les jambes étaient bonnes aujourd’hui. J’y vais étape par étape, j’essaie de me reconstruire. Je suis content bien sûr. Je ne suis pas encore le coureur que j’ai été mais je suis content", a-t-il ajouté.