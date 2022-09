Jakob Bro enregistre pour le label ECM à Flagey

Jakob Bro a fait son entrée chez ECM en 2015. Il défend depuis de nombreuses années un jeu atmosphérique, aux notes de guitares épurées et planantes.

Le guitariste danois est l’un des seuls à avoir une vague idée de ce que le public pourra entendre à Flagey. Les morceaux ont été composés il y a quelques mois. Même si Jakob Bro et Anders Christensen ont de nombreuses heures de vols en commun, c’est la première fois qu’ils jouent avec le batteur américain Brian Blade. Aucune répétition n’a pourtant été planifiée. La naissance du trio se fera au Studio 1 à Flagey en présence du public.

" Rien n’est totalement terminé chez moi, je suis constamment en mouvement. J’ai composé quelque chose il y a trois heures… Je me suis levé ce matin et j’ai composé pour le concert de ce soir. C’est le plus intéressant. En ce moment, je suis partagé entre l’idée d’avoir une musique en tête et la volonté de m’en libérer. "

Jakob Bro au micro de François Caudron