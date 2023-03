Jair Bolsonaro : un retour tant attendu

Après trois mois d’absence, le retour de l’ancien président brésilien parti en Floride à la veille de l’investiture de son successeur était très attendu par ses supporteurs. Voici l’heure arrivée. Désormais privé de son immunité présidentielle, lui qui est dans le collimateur de la justice pour plus de 20 affaires en cours et pourrait encourir des peines de prison et d’inéligibilité n’a " pas l’intention de fuir ses responsabilités " a-t-il assurer au journal Wall Street quelques jours avant son envol.

Si le visa de tourisme américain de 90 jours expiré, ce n’est pourtant pas la seule raison qui fait revenir le "Capitaine" en terres brésiliennes.

Au chômage ? Pas question : le Parti Libéral l’a déjà intronisé président d’honneur.

La période serait en réalité plutot propice à un retour.

D’abord, après 100 jours ou presque au pouvoir, le bilan de son rival durant la campagne présidentielle ne serait pas glorieux selon lui : Luis Inacio Lula da Silva mène une féroce bataille contre la banque centrale, qui refuse de baisser ses taux directeurs beaucoup trop élevés pour qu’il mette en place ses réformes économiques. Deuxièmement, les élections municipales approchant, Jair Bolsonaro et sa femme, la très pieuse Michelle, seraient pour le Parti Libéral, les parfaits instruments de campagne pour conquérir le maximum de villes possibles en 2024.

Enfin, dernière raison et non des moindre : l’opposition pourtant forte d’une majorité au Congrès n’a pas trouvé de leader de taille pour affronter le parti des travailleurs de Lula sur le ring de l’Assemblée.

Des squelettes dans le placard

Pour Claudio Cauto, politologue de l’institut Getulio, "ces fragilités favorisent Jair Bolsonaro" mais "rien ne sera facile pour lui, car il a de nombreux squelettes cachés dans le placard".

Et quel placard ! Jair Bolsonaro est poursuivi pour une vingtaine de chefs d’accusations, parmi lesquels: propagation de fake news, négationnisme et mauvaise gestion de la crise du Covid 19, remise en question du système électoral et de la fiabilité des urnes électroniques, incitation à la haine contre les institutions démocratiques, génocide contre les indigènes Yanomamis, interférence dans l’indépendance de la police fédérale et désormais, depuis quelques jours, appropriation illégale de biens publics après que le quotidien Estadao a révélé que l’ancien président avait tenté de faire sortir du pays et gardé avec lui plus de 16 millions de reais de bijoux (près de 3 millions d'euros) offerts en cadeau présidentiel par l’Arabie Saoudite.

Menacé par toutes ces accusations, l’ancien président serait tenté de faire profil bas… Sa voix contestataire saura-t-elle donc se faire entendre aussi fort que depuis son confortable bureau de Floride ? C’est de son "exil " américain que l’ancien président avait posté une vidéo, supprimée depuis, qui questionnait la victoire de Lula. C’est aussi de chez l’Oncle Sam qu’il a promis et restitué les bijoux offerts par l’Arabie Saoudite… A l’époque des faits, le pays avait acquis une raffinerie de pétrole dans le sud de l’Etat de Bahia.

Ironie du sort

La valeur totale non déclarée des bijoux offerts est bien supérieure au prix du triplex que Luis Inacio Lula da Silva avait été accusé d’avoir reçu en pots-de-vin il y a quelques années et qui l’avait conduit en prison. Lui qui a construit toute sa carrière politique et sa victoire présidentielle autour de sa lutte contre la corruption, ironie du sort, de toutes les accusations qui pèsent contre Jair Bolsonaro, c’est cette dernière qui risquerait fortement de le faire tomber…