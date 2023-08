Jain, saoulée de Makeba ?

Depuis presque 10 ans, sa musique constitue un véritable phénomène planétaire ! Les refrains de " Come " et " Alright " résonnent encore dans nos têtes comme au premier jour. Son single phare " Makeba " qui est sorti il y’a 8 ans déjà, revit une toute nouvelle vie grâce au réseau social TikTok.

Jain était dans nos studios juste avant son passage sur la scène un peu mouillée de Ronquières.

Au micro de Romain, l’artiste a répondu aux questions que des enfants lui ont posées et s’est également confiée sur son retour en musique.

" C’est pour ça qu’on fait ce métier ! Avoir un retour d’amour quand on est artiste, ça fait du bien ! "

" The Fool ", sorti en avril dernier, est le troisième album de Jain qu’elle défend en ce moment-même en tournée et en festival. Un projet plus personnel et plus mûr mais surtout un nouvel univers rempli de poésie et d’aventure.