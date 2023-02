Jain est de retour avec "The Fool", un single plus pop et folk que les précédents

Dans le 8/9, Bruno Tummers nous annonce le retour de la chanteuse française Jain après quatre ans d’absence, avec son nouveau single The Fool et l’annonce d’une nouvelle tournée.

On l’avait découverte en 2016 avec son premier album Zanaka et deux tubes radio : Come et Makeba. Un premier album réalisé par Yodelice, le nom d’artiste de Maxime Nouchi qui a beaucoup travaillé par la suite avec Johnny Hallyday.

Jain était très reconnaissable par son look : col Claudine sur le premier album et salopette bleue de travail sur le deuxième en 2018 intitulé Souldier, avec un autre tube radio : Alright. Elle n’avait à l’époque pas pu aller au bout de l’exploitation de cet album à cause d’un grand épuisement et avait dû annuler plusieurs dates, notamment un Bercy.

"J’avais besoin de prendre du temps pour moi", déclarera-t-elle par la suite au site Charts in France. "J’avais envie de me requestionner artistiquement, de savoir où j’avais envie d’aller et qui j’étais aujourd’hui. Alors, je me suis remise à peindre, à dessiner… et à écouter de la musique, ce que je n’avais plus le temps de faire en étant en tournée en permanence."

Quatre ans plus tard elle est de retour avec ce tout nouveau single, The Fool. Elle a laissé de côté ses influences musiques du monde, très présentes sur les premiers singles et albums. Elle arrive avec quelque chose de plus pop, de plus folk et même de plus électro.

Le titre The Fool fait référence à une carte du tarot. Ce sera le cas de toutes les chansons de l’album de Jain en prévision. Également en prévision, c’est une tournée des zéniths qui est annoncée, et on attend des dates en Belgique.