Jain combat la pluie de Ronquières avec son florilège de tubes solaires

Qu’on se le dise : avec un succès aussi gros que celui-là, il y a de quoi avoir la pression des comebacks. Huit ans après l’album Zanaka qui l’a faite connaître, et cinq ans après Souldier, qui ont tous les deux apportés leurs lots de morceaux pop intemporels, la Française Jain revenait en avril dernier avec The Fool. Un disque radicalement plus mature, moins facile et plus atmosphérique, qui l’aura vue approcher des sonorités plus calmes notamment.

Des morceaux moins fiévreux, mêlés à la force de frappe des hits de ses débuts, de quoi ficeler la setlist idéale pour sa nouvelle tournée, qui faisait cet été escale aux Ronquières Festival. Et si l’écoute des titres de la chanteuse convoquent immédiatement des senteurs d’été et de soleil brûlant, on en était loin vu la pluie et la boue, invitées d’honneur de ce week-end au pied de l’ascenseur à bateaux de Ronquières.