Jain a un nouvel album alors qu'un de ses anciens tubes cartonne de nouveau

Jain est de retour avec son nouvel album "The Fool" et son single "Makeba" figurant sur son premier album "Zanaka" (2015) cartonne à nouveau grâce à TikTok.

Huit ans après son album "Zanaka" porté par des singles comme "Come" ou encore "Makeba", Jain revient avec "The Fool", un troisième album pop-folk. Dans une interview accordée à PureCharts, la chanteuse a expliqué avoir voulu prendre ce virage lorsqu’elle a réécouté les vinyles de ses parents pendant le confinement : "Je pense que la guitare a évidemment beaucoup joué sur le côté folk, et c’est surtout ce que j’ai écouté pendant le confinement. On ne sortait plus et j’écoutais plein de vinyles des années 70 qui sont à mes parents : Kate Bush, Fleetwood Mac, David Bowie, les Beatles… Forcément, ça m’a marquée car c’est de la pop anglaise classique. Et j’avais envie de faire un album pop dans ce style-là."

Alors que le chapitre pop-folk de Jain débute, son single "Makeba" qui figure sur son premier album "Zanaka", refait parler de lui. En effet, si en 2015 le morceau qui rend hommage à Miriam Makeba (grande chanteuse sud-africaine connue mondialement notamment pour sa version du titre "Malaïka") avait déjà fait danser, TikTok semble vouloir lui donner un second souffle. C’est sur cette plateforme qu’est lancé un nouveau challenge de danse. D’après les chiffres du label de Jain, Columbia, communiqués à PureCharts, 2 millions de vidéos du challenge TikTok ont été créées, "générant plus de 2 milliards de vues". Ce qui a permis à "Makeba" de totaliser plus de 2 milliards de vues.

Ledit challenge a créé un nouvel engouement pour le single qui, en cumulant 1 million d’écoutes quotidiennes, occupe la 7e position du top viral mondial sur Spotify.