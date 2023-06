Jain a invité un célèbre astronaute à son studio pour écouter "The Fool", son album "cosmique"

Après cinq ans de pause, Jain fait son grand retour avec son album "The Fool". Elle était l’invitée du Réveil de Tipik ce jeudi.

Pour ce nouvel album, Jain a puisé ses inspirations dans ses passions : le tarot et l’espace. La chanteuse parisienne a même prévu de porter un costume "cosmique" pendant toute sa tournée. Elle n’a pas voulu donner plus de détails pour le moment et a tenu à garder le secret sur sa tenue.

En parlant de l'espace, Lara lui a rappelé que Thomas Pesquet écoutait les chansons de Jain du haut de sa station spatiale, dans l’espace, et qu'il semblait particulièrement touché. "C’est marrant car quand j’ai écrit cet album, il était dans l’espace donc il m’a vraiment beaucoup inspiré lui aussi. Le fait de voir toutes ces photos de l’univers, quand moi j’écrivais un album assez cosmique, c’était hyper inspirant", a-t-elle déclaré.

Elle a même avoué qu’elle l’avait fait venir au studio pour écouter son album en avant-première et qu’il "avait vachement aimé". Elle adorerait, à son tour, être un jour invitée dans l’espace.

Mais ce ne sera pas pour tout de suite parce qu’avant ça, Jain a prévu de fouler les scènes des festivals. Elle a fait la surprise aux auditeurs de Tipik en annonçant qu’elle avait un Golden Ticket pour le Ronquières. Écoutez le Réveil de Tipik et tentez de le remporter pour rencontrer la chanteuse !