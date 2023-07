Jai Hindley après sa victoire d’étape : "Je pensais à la victoire d’étape… je me retrouve maillot jaune"

Jai Hindley a remporté la 5ème étape du Tour de France 2023 ce mercredi à Laruns. Il endosse par la même occasion le maillot jaune de leader de la course.

"Je n’avais pas vraiment de plan en tête", explique Hindley. "C’était plutôt de l’improvisation et faire la course en profitant. J’ai réussi à m’échapper dans ce groupe. J’ai vraiment apprécié cette journée".

Le coureur australien réalise le coup double car il s’empare également du maillot jaune. "C’est vraiment incroyable, je n’ai pas de mots. Les gars criaient dans la radio de foncer jusqu’à la ligne. Je ne comprenais pas vraiment ce qu’ils disaient. Je voulais gagner le maximum de temps et je pensais à la victoire d’étape. Je me retrouve maillot jaune."

Hindley remporte une victoire d’étape et portera le maillot jaune dès son premier Tour de France. "Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, c’est mon premier Tour. C’est compliqué de venir ici avec de grosses ambitions. Evidemment je voulais être compétitif et atteindre un certain succès. Je viens de gagner une étape du Tour de France, c’est assez incroyable."

L’Australien a fini son interview en remerciant ses proches ainsi que ses supporters : "Cette victoire est pour ma famille, pour ma copine, pour tous mes fans et tous ceux qui m’ont supporté durant toute ma carrière. Je leur suis tous très reconnaissant."