Jaguar Sun : la dreampop comme on l’aime

Pour notre plus grand plaisir, Jaguar Sun signe cette semaine son grand retour avec un album contemplatif intitulé All We’ve Ever Known. Sur ce disque de 11 titres paru via Born Losers Records, l’artiste s’éloigne encore plus de l’électro pour se rapprocher de l’essence-même de sa musique : les instruments et les sonorités vraies, qui font vibrer et ramènent à l’essentiel. L’album s’ouvre sur l’effervescent “Out of My Mind”, véritable soundtrack de la route des vacances qui sans prétention aucune, donne le ton des morceaux à venir. Sans crier gare, les balades “Broken Record” et “With You” viennent ensuite réveiller nos sens dans une atmosphère ensorcelante, presque psychédélique. Après une pause imposée par le titre acoustique “Moonlight”, “One Day” nous ramène directement au cœur du projet, dont la ligne de conduite commence à transparaitre : une symbiose de guitares acoustiques, de synthés cosmiques et de beats entêtants, le tout transporté par de grandes envolées où les voix pleines de reverb chantent les émotions et les plus beaux souvenirs. Après une longue interlude, on tombe sur “Midnight Man”, une balade organique très efficace, qui pourrait rappeler le naturel d’un Westerman. L’album se clôture sur "Car Keys", un morceau plein d’espoir tout en finesse, qui donne une seule envie : tout réécouter ! Ça ne fait aucun doute : All We’ve Ever Known est un album solaire, qui réchauffe le cœur et fait du bien aux oreilles. C’est beau, et ça s’écoute d’une traite. Foncez-y !