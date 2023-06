Jaden Smith, le fils de Will Smith, s’exprime sur l’usage des drogues psychédéliques dans sa famille

Jaden Smith, 24 ans, fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith, a raconté lors d’une conférence aux Etats-Unis la façon dont les drogues psychédéliques introduites par sa maman dans le clan Smith ont fini par être consommées régulièrement par tous les membres consolidant même, selon lui, les liens familiaux.

Le jeune chanteur et acteur a confié lors de cette conférence : "Je pense que c’était ma mère, en fait, qui a été la première à sauter le pas dans la famille. Ce n’était qu’elle pendant très, très longtemps, puis cela a fini par évoluer et tout le monde s’y est mis à sa manière".

Jaden Smith a affirmé que ces substances ont renforcé les relations avec sa sœur Willow (qu’il a d’ailleurs rejointe sur scène à Coachella) et son demi-frère Trey Smith, né du premier mariage de Will Smith : "Les frères et sœurs peuvent tellement se disputer et se battre, et Dieu sait que cela a été le cas avec mes frères et sœurs dans le passé. Mais le niveau d’amour et d’empathie que je peux ressentir pour eux lors de ces expériences [psychédéliques] et en dehors, est profond et beau."

En 2021, dans le talk-show qu’elle produit, Red Table Talk, Jada Pinkett Smith, 51 ans, avait déjà évoqué sa consommation de drogues pour lutter contre ses problèmes de santé mentale : "J’ai lutté contre la dépression pendant si longtemps. Et l’intérêt de médecine par les plantes est qu’elle vous aide à vous sentir mieux mais résout également la source des problèmes." L’Américaine avait toutefois rappelé l’importance d’être encadré par un professionnel.

Chez nous, l’usage thérapeutique de certains psychédéliques est de plus en plus étudié.