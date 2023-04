Jade, un avatar généré par l’IA, présente la météo en Suisse

C’est une nouveauté qui n’est pas passée inaperçue au moment où le développement de l’intelligence artificielle inquiète de plus en plus : une chaîne suisse a décidé d’innover. Depuis le 3 avril, M Le Média a confié la présentation de son bulletin météo quotidien à un clone créé par l’IA. Appelée Jade, cette création a tout d’une vraie présentatrice météo : le look, l’attitude et les cartes satellites qui vont avec.

Quelques indices et détails montrent toutefois qu’il ne s’agit pas d’un véritable être humain en chair et en os : elle reste statique et sa diction est parfois saccadée. Mais pour le reste, Jade fait le job. Une bonne nouvelle pour M Le Média, puisque l’idée d’utiliser l’intelligence artificielle est apparue après l’échec de l’appel d’offre d’emploi lancé par la chaîne, qui, selon elle, n’a pas permis de trouver un candidat présentant les compétences requises ou étant disponible aux horaires souhaités.