Jada Pinkett Smith et Will Smith sont en réalité séparés depuis 7 ans

Tout le monde se souvient de ce moment aux Oscars 2022 quand Will Smith est monté sur scène pour gifler Chris Rock. L'humoriste venait de se moquer de l'alopécie de Jada Pinkett Smith, une maladie qui entraîne la perte des poils et des cheveux, ce qui n'a pas plu à son mari. L'actrice et productrice était restée en retrait, puis avait pris la parole pour demander à ce qu'ils se réconcilient. Dans une interview donnée à People, elle évoque une nouvelle fois l'événement et fait d'énormes révélations.

"Je pensais que c'était un sketch", explique-t-elle. Même si elle était assise devant la scène, elle n'a pas voulu croire que Will Smith avait vraiment frappé Chris Rock. C'est seulement quand il est revenu s'asseoir à son siège qu'elle a réalisé ce qu'il venait de se passer, et que tout cela était bien réel. Après la cérémonie, elle a tout de suite demandé à son mari : "Est-ce que ça va ?". Suite à cet incident, elle a décidé de le soutenir et d'être à ses côtés. Et ce... même s'ils n'étaient plus ensemble ce moment-là.

Car oui, Jada Pinkett Smith et Will Smith sont en réalité séparés depuis 2016. En 2020, elle affirmait qu'ils étaient dans une relation libre mais c'était faux. Il semblerait qu'après 19 ans de mariage, les stars ont décidé de se quitter dans le plus grand secret. "On essaie encore de tirer tout ça au clair", explique-t-elle à People. Elle ajoute : "Nous avons fait un gros travail ensemble. Nous éprouvons un profond amour l'un pour l'autre et nous allons essayer de comprendre où on en est".

Ensemble, ils ont eu deux enfants : Jaden (25 ans) et Willow (22 ans). Will Smith a eu Trey (30 ans) avec sa première femme mais elle l'a toujours traité comme s'il faisait partie de sa famille. Elle s'émerveille de "l'amour inconditionnel" qu'ils leur donnent, à elle et à leur père.