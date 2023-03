Jada Lynch, fille de Bryan et Kim Clijsters, parmi 33 juniores invitées à un camp par USA Basketball

Jada Lynch figure parmi les 33 joueuses de basket invitées à un camp de la fédération américaine (USA Basketball) du 31 mars au 2 avril à Dallas en marge du Final Four NCAA, le championnat universitaire américain.

C'est la première fois que la fédération américaine organise un tel camp pour les juniores dans le cadre d'un programme de développement, a-t-elle communiqué ce lundi.

Jada Lynch, 15 ans, est la fille de Bryan Lynch et Kim Clijsters. La famille s'est installée depuis près de deux ans aux Etats-Unis, dans le New Jersey. Jada Lynch, qui joue arrière ou au poste de meneuse, évolue au collège de St. Rose.

Ce camp s'adresse aux élèves qui seront graduées en 2024, 2025 et 2026 (pour Jada Lynch). Bryan Lynch a longtemps évolué en Belgique, notamment, à Bree et Anvers, comme joueur, mais aussi comme coach à Limburg United et Charleroi.