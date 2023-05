Jacques Weber : "Après avoir rencontré Simone Signoret ou Jeanne Moreau, je n’ai plus été le même"

Ecrire pour Jacques Weber est une forme d’élégance qui exige et qui est exigeante. "C’est ma grande passion en ce moment en plus de mon métier. Je m’estime être un artisan qui parfait son geste et dans l’écriture, c’est pareil" souligne Jacques Weber, qui a déjà écrit une dizaine de livres et qui s’estime chanceux d’avoir le luxe de ce temps consacré à l’écriture : "Devant une page blanche, parfois face à la montagne, et d’essayer de bien écrire une phrase pour énoncer ce que je pense, cela me permet de clarifier et d’approfondir la profondeur de mon regard". Dixit le comédien, "On ne dit jamais assez aux gens qu’on les aime" est une sorte de puzzle de mini-nouvelles avec des gens aimés et qui l’ont beaucoup touchés. Des gens et des animaux ! Pour Jacques Weber, l’une des plus grandes découvertes du XXIe siècle est la façon dont on explore notre rapport avec le monde animal pour constater à quel point la société animale est intelligente. Une découverte qui nous rend plus humble selon lui.

Plusieurs chapitres du livre On ne dit jamais assez aux gens qu’on les aime sont consacrés aux animaux. Un lien auquel Jacques Weber tient comme essentiel : "Je persiste et signe d’être bouleversé par les animaux que j’aime. Nénette, une orang-outan, la grand-mère punk du Jardin des Plantes que j’ai eu la chance de connaître, avons échangé un amour réciproque. Ça m’a bouleversé. Les animaux nous remettent dans une humilité trop souvent perdue. Le monde souffre de sa vanité et de sa mégalomanie démesurée. Nous les humains, faisons partie de la vie, nous n’en sommes pas le centre ".