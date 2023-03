Jacques Van Offelen, ancien ministre et bourgmestre d’Uccle, espion au profit du régime communiste polonais

Avait-il signé un contrat avec les services de renseignements polonais ?

Il s’est rendu en Pologne, en 1956, et a visité la Foire internationale de Poznan. Sur place, un officier de la centrale à Varsovie lui a demandé d’intensifier les contacts, la collaboration. Il n’a rien signé, aucun contrat. Les services secrets polonais écrivent qu’il n’a pas été recruté de façon classique, mais on le considérait comme un agent en réalité.

Quels documents Jacques Van Offelen a-t-il transmis et à qui ?

C’était des rapports, des dossiers dont il disposait, sur le commerce, sur le Marché commun, l’intégration européenne, sur l’Euratom, le commerce avec la Chine… Au début, il s’agissait de documents très généraux. Mais après 1956, les services secrets polonais disent que cela concernait des documents vraiment secrets et de valeur. Je n’ai pas trouvé les documents en question. Van Offelen donnait ces documents à l’officier avec lequel il était en contact à l’ambassade de Pologne à Bruxelles et l’autorisait à réaliser des copies sur microfilms. Van Offelen gardait le document original.

Aucun document militaire, selon les archives ?

Non, aucun. Plutôt politique et commercial. Il était chef du cabinet du ministre de l’Économie.

A quel moment et pourquoi cette collaboration entre Van Offelen et la Pologne communiste s’arrête-t-elle ?

Cette collaboration s’est arrêtée en août 1957. Son officier de liaison, donc sa personne de contact à l’ambassade de Pologne, qui travaillait sous la couverture d’attaché commercial, rentrait à Varsovie. En 1958, un an plus tard, Van Offelen devient ministre du Commerce extérieur. Et là, les services secrets polonais se montrent à nouveau très intéressés. Ils essaient de le recontacter. En 1960, Van Offelen retourne en Pologne, à Poznań, à cette foire internationale. Il a une conversation avec un agent sur place. Toute cette conversation a été enregistrée, retranscrite et se retrouve dans le dossier. Mais on voit que Van Offelen ne voulait vraiment plus de contact. Il était devenu ministre, une figure publique. C’était devenu trop risqué.

Donc, il n’a jamais fourni d’informations à la Pologne lorsqu’il devient ministre puis plus tard bourgmestre d’Uccle ?

Non, selon les archives polonaises.

Pourquoi les communistes polonais décident de lui donner le nom de code de Jakub ?

Il avait le pseudonyme – en Pologne, on dit cryptonyme – de 'Jakub'. Jakub est le polonais pour Jacques, tout simplement. Chaque agent, mais aussi chaque sujet, donc quelqu’un qu’on suivait, recevait un pseudonyme. Pour Jacques Van Offelen, c’était 'Jakub'. En outre, dans les premières pages de son dossier, tout est mentionné, qu’il est né en Angleterre en 1916, son éducation…

Est-ce qu’en Occident, aux Etats-Unis, en Belgique, on se doutait de quelque chose, d’éventuels actes d’espionnage de la part de Van Offelen ?

Un collègue aux Pays-Bas a trouvé des traces dans des dossiers néerlandais. La personne de contact de Van Offelen à l’ambassade de Pologne a fui en Occident, et a probablement révélé à la CIA que Van Offelen avait travaillé pour les services secrets polonais. On le savait même en 1966, quand Van Offelen est devenu ministre des Affaires économiques. On le savait, mais on ne voulait pas remuer la chose… Pour le monde politique belge, c’était déjà une page qui était tournée.

Van Offelen n’était pas le seul. Roger Motz, aussi, a collaboré avec les communistes polonais…

Concernant Motz, nom de code 'Sjeik' puis 'Sheriff', les services secrets polonais pensaient que c’était peut-être un double agent qui travaillait également pour les Américains ou les Anglais. On ne connaît pas encore tous les détails. D’un autre côté, j’ai l’impression, sur base des archives polonaises, que Motz et Van Offelen voulaient d’abord gagner de l’argent facilement. Bien sûr, Van Offelen est mort. Il ne peut pas se défendre. Nous ne disposons pas des détails et des documents qu’il a transmis. Mais je peux m’imaginer qu’il se serait défendu en disant qu’il n’a pas donné de documents vraiment secrets. Ce n’est tout de même pas conforme à son idéologie. On était quand même en guerre froide et la Pologne était l’ennemi. Van Offelen et Motz étaient des gens qui défendaient l’idéologie libérale, qui étaient anticommunistes, qui étaient contre l’économie dirigée.

Nous avons contacté la famille Van Offelen, dont sa fille, Marion, conseillère communale MR à Uccle. Elle ne veut pas réagir à ce stade mais souhaiterait vous rencontrer.

J’ai d’autres histoires avec d’autres gens moins connus. Alors oui, ce genre de révélations bouleverse les gens. Ce sont des choses vraiment difficiles à entendre. Je comprends complètement la famille Van Offelen si elle est consternée par ces révélations… Je peux évidemment lui communiquer ce que j’ai découvert. Les enfants de Van Offelen ne doivent pas se sentir coupables. Jacques Van Offelen est mort, il ne peut pas se défendre. C’est de l’histoire, c’est le passé.