Jacques Rançon : comment les enquêteurs l'ont amené à avouer le meurtre de Mokhtaria Chaïb

Le deuxième épisode de 48 heures, est consacré à Jacques Rançon, aussi appelé "le tueur de la gare de Perpignan". Plongez au cœur des 48 premières heures de garde à vue de ce violeur et tueur français. Deux jours durant lesquels les policiers en charge de l’enquête vont tout faire pour obtenir des aveux du principal suspect du meurtre de Mokhtaria Chaïb.

Perpignan a vécu durant près de 20 ans au rythme d'un drame nommé "les disparues de la gare". Tout commence une nuit d'automne en 1995 quand Tatiana Andujar disparaît sans laisser de traces, dans le quartier de la gare de Perpignan. Puis les corps de Mokhtaria Chaïb et de Marie-Hélène Gonzales sont retrouvés atrocement mutilés. Ce sont trois jeunes femmes, jolies et brunes qui tour à tour disparaissent de nuit aux abords de la Gare de Perpignan entre 1995 et 1998.

Les années passent, l’enquête piétine et s’égare sans résultats dans de multiples pistes. Les hypothèses les plus folles sont évoquées, en ville, on parle d’un Sérial Killer, d’un chirurgien fou, d’un maniaque du scalpel, ou même d’un ogre qui chasse les nuits autour de la gare. Et puis, grâce aux avancées technologiques une trace ADN présente sur la scène de crime est recoupée avec le profilt ADN d'un homme, Jacques Rançon. Il est arrêté le 10 octobre 2014. À 12h05 sa garde à vue commence. Les enquêteurs ont 48 heures maximum pour comprendre Jacques Rançon et le faire avouer. Pour ce faire, ils vont s'intéresser au suspect, à sa vie, sa famille, ses passions, son travail, dans le but de créer une relation de confiance.