Jacques Rancière sur les retraites : "les gouvernements veulent remplacer le système de solidarité par un système de pur calcul individuel"

"Tout le monde sait très bien à quoi sert le 49.3 ! s’insurge-t-il. Dans la défense du gouvernement, il y a l’idée qu’un type qui manifeste dans la rue ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ils disent : ce sont des gens qui n’ont pas compris, des gens qui ont peur d’une mesure nouvelle. Mais c’est le contraire ! Plus on leur explique, plus les gens comprennent que les dés sont pipés avec cette réforme."