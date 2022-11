Jacques Prévert se dévoile sur fond de jazz

Cet hiver, le comédien Nicolas Buysse, le trompettiste de jazz et comédien Greg Houben, accompagnés du pianiste Matthieu Van, vous entrainent à leur suite dans un parcours guidé par le génie poétique, drôle, tendre, corrosif et contestataire de Jacques Prévert.

Ils distillent les mots du grand Jacques dans une promenade surréaliste en musique et nous offrent, le temps d’un moment partagé, le droit fondamental de penser hors des clous et de réenchanter le monde.

"Prévert est clairement un auteur multiple, il est à la fois poète, parolier, scénariste et dialoguiste.

Notre désir était de faire le spectacle le plus ouvert possible, tant sur le contenu que pour le public auquel il s’adresse. On voulait vraiment que ce que les gens viendraient voir soit à son image et surtout pas ne viser que les seuls initiés". (Rencontre avec Nicolas Buysse).