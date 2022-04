Jacques Pradel : "Chaque crime, chaque fait divers, a quelque chose à nous dire sur l’état de la société"

Outre les événements ou les raisons psychologiques qui font basculer des personnes 'normales' dans un meurtre, Jacques Pradel s’intéresse aussi aux affaires non classées dans Mes archives criminelles.

La tentative d’assassinat de Jean-Paul II ? "On n’a pas voulu aller au bout (de l’enquête)" estime-t-il. "Tout le monde sait maintenant avec le recul du temps que c’est vraisemblablement une opération du KGB qui a sous-traité avec la Bulgarie, qui a elle-même sous-traité avec la Turquie qui est allée chercher le fameux Ali Ağca qui est un illuminé total et un malade mental. Il vit toujours et se prend pour le nouveau Messie : il annonce la fin du monde tous les trois jours".

"On sait que vraisemblablement le KGB voulait tuer Jean-Paul II le pape polonais pour ensuite créer du désordre en Pologne et peut-être envahir le pays. Mais ce sont des suppositions" ajoute-t-il.

Autre affaire non résolue, et qui a une certaine résonance avec la guerre en Ukraine, l’histoire du parapluie bulgare. Il s’agit d’une méthode d’assassinat des opposants du dictateur Todor Jivkov, chef de la république populaire de Bulgarie. Le dissident politique Georgi Markov est tué à Londres par un gadget. "Il attendait tranquillement le bus pour aller travailler, et puis il a senti une petite piqûre. Un monsieur l’avait bousculé avec un parapluie, et qu’on a appelé plus tard le parapluie bulgare, une arme dissimulée dans le parapluie qui propulsait une petite fléchette remplie de poison très violent".