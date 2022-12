Jacques Portefaix, cet enfant qui a défié la bête du Gévaudan

L'été bat son plein le 30 juin 1764 dans le petit village des Hubacs, un véritable havre de paix pour les paysans de ce coin de l'Ardèche.

À la sortie du village, se trouvent de belles et riches prairies. C’est là que Jeanne Boulet, 14 ans, fait paître le troupeau de moutons de son père. Il revient généralement aux jeunes enfants la tâche d’être les gardiens de cette denrée rare. Il faut scrupuleusement faire attention à les garder en vie, ces jolis moutons. Les protéger des loups, surtout. Ces prédateurs n’attaquent néanmoins pas les hommes, à moins d’être enragés. Les loups craignent le contact humain.

Et pourtant, en cette journée du 30 juin 1764, deux billes jaunes, cachées dans les fourrés, sont pointées sur elle. La jeune fille deviendra la première victime déclarée d’un monstre aussi féroce qu’inconnu : la bête du Gévaudan.

Rapidement, les rumeurs d'une bête sanglante qui rode entre l'Ardèche et la Lozère se répandent. Les disparitions et les meurtres se multiplient. L'affaire terroriste la population au point de voir la presse en faire ses gros titres et que les battues s'organisent, bien souvent infructueuses. La bête semble jouer avec eux et se venger, jusqu'à attaquer des enfants aux abords des villages. Jacques Portefaix est l'un d'eux et avec ses amis, il parviendra à la faire fuir... pour un certain temps.

Quelle est cette bête qui semble deux fois plus grande qu'un loup et qui provoque des blessures inouïes ? Dans L'Heure H, plongez-vous dans ces trois années sanglantes. Au total, la bête du Gévaudan aurait fait environ une centaine de victimes.