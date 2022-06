Jacques Mercier se lance à la chasse aux Belges dans son nouveau livre

Assez complet dans son exposé des faits, l’auteur n’hésite pas à recenser également les influenceurs et les DJ. Alors qu’on pourrait croire qu’un monde séparerait cet amoureux de la langue française de la nouvelle génération au lexique suscitant souvent des polémiques, c’est avec beaucoup de tolérance que l’auteur préfère les regarder…

"Je suis amoureux de la langue française mais je suis très tolérant et je trouve que les choses doivent évoluer et évoluent. En toute humilité, je me souviens toujours de mes premiers passages sur les antennes de la RTBF, j’ai eu des coups de fil furieux qui disaient : "Mais qu’est-ce que c’est que ce jeune qui n’utilise pas les mots qu’on utilise".

Evidement de génération en génération cela change puis ça s’accélère, il y a des mots qui s’installent et d’autres qui partent. D’ailleurs pour rassurer les plus vieux comme moi, la langue anglaise n’envahit pas la langue française du tout, il n’y a que 5% de mots anglais et puis c’est tout".