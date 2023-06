Jacques Mercier : "Pendant des années, j'ai mis une moumoute"

Jacques Mercier a sorti un livre intitulé "Les clairières de ma vie" dans lequel il parle de ce qu'il aime dans la vie.

Pour le "6-8" sur La Une, l'homme de télévision et de radio s'est confié au micro de David Barbet.

Il parle du mal que certains peuvent faire et du pardon : "Je pense à un conflit avec une personne. Dans une émission, quelqu'un s'est heurté dans mon équipe à mes décisions mais j'étais le producteur. La personne a dit qu'elle ne souhaitait pas venir si je prenais ces décisions et je lui ai répondu que si c'était comme ça, alors tu ne viendras plus à l'émission. Cette personne m'en veut terriblement, quand on se croise si je lui dis bonjour, elle ne me répond pas."

Jacques Mercier revient aussi sur physique et sur le fait d'avoir utilisé une perruque dans une période de sa vie : "Je ne me suis jamais trouvé bien physiquement. Pendant des années, j'ai mis une moumoute. Bizarrement, je me trouvais mieux avec alors que tout le monde voyait que c'était une moumoute. C'était un drame absolu, je faisais des cauchemars qu'on m'arrachait cela. C'était horrible mais je me trouvais mieux. Ce n'est pas un problème essentiel mais disons que je ne suis pas mon style."

