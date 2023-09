Jacques Mercier nous adresse son "Invitation à la valse"

Jacques Mercier, homme de mots et voix emblématique de la RTBF, s’amuse avec la langue française pour nous faire découvrir le sens caché des expressions et des termes musicaux.

L’invitation à la valse

L’invitation à la valse était l’ouverture du bal de mariage. La tradition classique voulait que la mariée ouvre le bal avec son père sur une valse. Viennent ensuite la mère du marié et son fils, puis les couples échangent leurs cavaliers et cavalières en milieu de morceau.

La naissance de la valse remonterait à la "volte" en Provence, une danse à trois temps qui fait "virevolter" la partenaire, et qui, pour cette raison, fut parfois interdite dans certains endroits plus prudes. Mais certains pensent plutôt qu’elle est la descendante des danses paysannes allemandes comme les "Ländler". De plus, en allemande "walzer" signifie "tourner en rond". Quoi qu’il en soit, la valse remonte au XIVe siècle.

La Valse obtient ses lettres de noblesse plus tard à Vienne, dans les années 1780. C’est un roman épistolaire qui a assuré sa promotion et son admission définitive : le premier roman de Goethe, "Les souffrances du jeune Werther" qui présente une scène de bal avec une valse.

"On commença, et nous nous amusâmes quelque temps à diverses passes de bras. Quel charme, quelle légèreté dans ses mouvements ! Et, lorsque nous en vînmes à la valse, et que les couples, comme les sphères célestes, circulèrent les uns autour des autres, il y eut d’abord un peu de confusion, parce que les bons valseurs sont rares. Nous fûmes prudents : nous laissâmes les autres épuiser leur fougue, et, quand les plus gauches nous eurent fait place, nous partîmes. Je n’ai jamais été si leste. Je n’étais plus un homme. Tenir dans mes bras la plus aimable créature, et tourbillonner avec elle comme l’orage, à tout perdre de vue autour de soi, et… Wilhelm, pour être sincère, j’ai fait le serment qu’une jeune fille que j’aimerais, sur laquelle j’aurais des prétentions, ne valserait jamais avec un autre que moi, jamais, dussé-je périr ! tu m’entends ?"

La plus célèbre valse de Vienne est bien entendu "Le Beau Danube bleu", composée par Johan Strauss II (fils). Une valse qui est toujours dans nos mémoires, grâce aussi à sa reprise dans la musique du film 2001, l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick.

"L’invitation à la valse" est également le titre français de "L’invitation à la danse" de Carl Maria von Weber, orchestré par Hector Berlioz. Et dans le prolongement, mais littéraire cette fois, "L’invitation à la valse" est également une comédie en un acte d’Alexandre Dumas, dans laquelle Madame d’Ivry joue au piano "L’invitation à la valse" alors qu’entre son amour de jeunesse, Maurice, capitaine de spahis.

Une valse d’expressions

Il existe quelques expressions françaises qui utilisent le verbe "valser", évidemment toujours avec une idée de mouvement :

"Envoyer valser quelqu’un" (le chasser, le repousser sans égards), "Faire valser quelqu’un" (le déplacer), "Faire valser l’argent", une expression qui était courante au début du XXe siècle et qui signifiait dilapider sa fortune, dépenser sans compter.

En argot, "inviter à valser", c’est proposer à une personne de sortir pour se battre. Et en argot toujours, on trouve le verbe "valdinguer", contraction de "valser" et "dinguer" (envoyer dinguer, éconduire, repousser violemment), et qui signifie donc "tomber, s’étaler".