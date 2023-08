Jacques Mercier : "Je n'avais jamais fait l'amour avant ma nuit de noces"

Jacques Mercier est face à la juge Anne Gruwez et son greffier David Barbet.

Cet été, la juge connue dans "Ni juge, ni soumise" convoque des personnalités dans son bureau pour un interrogatoire inoubliable.

L'écrivain et animateur parle d'amour et de ses relations : "Je n'ai jamais trompé ma femme actuelle. J'ai fait le plein avant elle, j'ai eu une adolescence très sage, j'étais très naïf, je croyais à tout. J'ai embrassé aucune fille avant ma première femme et je n'avais jamais fait l'amour avant ma nuit de noces. Je n'avais aucune expérience et c'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui, j'ai une très bonne sexualité."

Jacques Mercier évoque l'argent et les objets de valeurs : "Je ne possède presque rien de valeur, je n'ai que des choses sentimentales chez moi, je fais d'ailleurs le tri régulièrement. Mon plus bel objet est une photo en noir et blanc de ma femme actuelle au moment où j'ai eu le coup de foudre. Je ne m'attache pas aux objets et même pas aux gens."

Celui qui a publié le livre "Les clairières de ma vie" raconte ce qu'il le rend malheureux : "Ce qui me rend malheureux est de savoir que la torture existe, j'essaye de ne pas y penser, je déteste aussi l'injustice. Je n'ai jamais eu un moment de dépression dans ma vie."

