Jacques: "LIMPORTANCEDUVIDE", divagation pop mélodique et chantée (interview)

"LIMPORTANCEDUVIDE" signe un véritable changement de cap dans ta carrière musicale. Tu reviens avec un album pop et un band. D'où t'es venue cette envie ?

Pendant longtemps j’ai continué à faire ce que je faisais de mieux, c’est-à-dire un set up d’improvisation à partir de bruits d’objets. J’ai passé énormément de temps dessus et c’est devenu compliqué, mon set up est devenu super ambitieux. C’était tellement compliqué que je ne m’en sortais pas. J’ai fait faire des contrôleurs sur mesure en Argentine qui sont restés bloqués avec le covid. Du coup, j’ai commencé à faire de la pop un peu pour m’amuser et finalement c’est devenu mon projet principal. Il y a eu un déclic naturel, ça bloquait sur ce que j’avais envie de faire alors je me suis donné un nouveau challenge. Je me suis mis à faire de la pop mais j’ai toujours voulu en faire.

C’est un véritable challenge humain de composer un groupe avec autrui. Après ça reste MON groupe et il ne sera pas tout le temps sur scène non plus. En vrai ça me fait kiffer. J’ai mon nouveau set up d’impro qui viendra s’ajouter à tout ça et ça peut être vraiment cool.