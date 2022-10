Jacques Legros : "Je n'ai jamais essayé de prendre la place de numéro 1 au journal télévisé "

Jacques Legros vient de sortir un livre sur les coulisses du journal télévisé, de sa carrière. Dans "Derrière l'écran", on y apprend plein de choses sur le monde des médias.

Le journaliste était l'invité de David Barbet dans l'émission Le 6-8 sur La Une.

Jacques Legros parle de son rôle de numéro 2 derrière Jean-Pierre Pernaut et Marie-Sophie Lacarrau : "Depuis le départ avec Jean-Pierre, c'était clair. Je lui avais dit que je ne voulais pas lui prendre la place. On a formé un tandem. Je n'ai jamais essayé de prendre la première place. J'étais juste disponible pour servir d'intermédiaire entre Jean-Pierre et la nouvelle."

Pour moi, le journal est réussi quand il m'a captivé.

Jacques Legros parle aussi de la construction d'un journal télévisé et il nous dit en quoi selon lui un journal est réussi : "Parfois, on a du mal à organiser un journal, c'est vivant un journal. Le téléspectateur n'est pas aussi pointilleux que nous. Pour moi, le journal est réussi quand il m'a captivé."

Il y a quelques mois, Jacques Legros a interviewé Brigitte Macron et il a posé une question sur la rumeur comme quoi la première dame française est née homme. Il est revenu sur cette polémique au micro de David Barbet, journaliste Télépro :

"Concernant les rumeurs dégueulasses sur Madame Macron, on en a parlé avant. Elle m'avait dit qu'elle allait faire un procès. J'ai dû m'arracher la bouche à dire ça, c'était d'un commun accord que j'ai posé cette question."

Retrouvez David Barbet et les coulisses de la télévision, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.