Jacques Legros balance sur Jean-Pierre Pernaut

C'est un clash qu'on n'attendait pas. Le journaliste Jacques Legros a dévoilé les coulisses de sa relation avec le regretté Jean-Pierre Pernaut.

L'ancien présentateur du 13h de TF1 est décédé d'un cancer le 2 mars 2022.

Dans un livre à paraître le 5 octobre, le joker du JT de TF1 balance sur sa relation avec Jean-Pierre Pernaut : "Nous n'étions pas amis. Il voulait garder le premier rôle. Je commençais à bouillir intérieurement, jusqu’au jour où j’ai éclaté, rassemblé mes affaires et repris le chemin du parking et de ma voiture. Puisqu’il voulait faire le journal à ma place, qu’il vienne le faire !"

Nathalie Marquay-Pernaut, veuve de Jean-Pierre Pernaut, a réagi au micro de Virgin Radio :

"Je lui ai envoyé un message à monsieur Jacques Legros et il n’a même pas eu la délicatesse de me répondre. Je voulais quand même avoir une explication avec lui et lui demander pourquoi. Pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça à notre famille ? Mes enfants, c’est toujours difficile. C’est honteux. Il lui a fait des coups de p***."

Ambiance très tendue entre Jacques Legros et la famille de Jean-Pierre Pernaut.