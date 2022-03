Jacques Higelin, un talent tombé du ciel

Jacques Higelin voit le jour pendant le deuxième conflit mondial, le 18 octobre 1940. L’enfant grandit dans un milieu modeste, certes mais aimant entouré de son frère et de ses parents, un papa cheminot et une maman d’origine liégeoise. Son père, pianiste amateur lui transmet le virus de la musique. Très vite, le jeune garçon se passionne pour le chant, influencé par les vedettes de l’époque, Charles Trenet et Maurice Chevalier. Pas studieux pour un sou, l’adolescent qui participe déjà à des radio-crochets quitte l’école à l’âge de 14 ans. Il compte s’adonner à plein temps au milieu artistique. Il devient alors cascadeur et est engagé sur la comédie musicale, " Nouvelle Orléans " avec Sidney Bechet. Sa rencontre avec le musicien américain sera déterminante pour la suite de sa carrière artistique. Jacques Higelin décide en effet de s’inscrire au cours Simon pour parfaire son jeu d’acteur. A la fin des années 50, il fait ses premiers pas au cinéma et monte sur les planches. Son nom figure à l’affiche de " Nathalie, agent secret " réalisé par Henri Decoin avec Martine Carol et " La verte moisson " de François Villiers avec Dany Saval et Claude Brasseur, deux films sortis en 1959 et en 1961, on le voit dans " Le bonheur est pour demain " de Henri Fabiani. Cette année-là, le comédien part faire son service militaire en Allemagne, puis en Algérie où il anime les bals des officiers. De retour en France, il se bat sur tous les fronts, décroche de nouveaux rôles au cinéma dans " Bébert et l’omnibus " d’Yves Robert en 1963 et dans " Les saintes chéries " la série de Jean Becker en 1965. Il s’illustre aussi au théâtre et au café-théâtre. Remarqué par le directeur artistique, Jacques Canetti, il revisite le répertoire de Boris Vian et collabore avec la chanteuse et comédienne, Brigitte Fontaine. En duo, ils proposent la pièce " Maman j’ai peur ". Ils enregistrent également un album " 12 chansons avant le déluge ". Les deux artistes deviennent de vrais amis, des représentants d’un nouveau style plutôt fantasque et auquel le public adhère.