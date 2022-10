Jacques, Françoise et Thomas, la famile Dutronc/Hardy fournisseurs de variété française depuis 1966

S’il y a une famille mythique et symbolique de la variété française c’est bien la famille Dutronc ! Qui ne connaît pas une chanson de Jacques Dutronc ou Françoise Hardy ? Et puis il y a le digne héritier : Thomas !

Jacques nait à Paris en 1943. À partir de 1958, il fréquente ce qui est en train de devenir le lieu culte du rock français : le Golf-Drouot. Il y retrouve d'autres copains comme Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. Il apprend la guitare et monte ensuite un groupe Les Tritons. Très vite Jacques Dutronc va travailler chez Vogue où il compose pour différents artistes comme Zouzou et Françoise Hardy. "Et moi et moi et moi" au départ écrit pour un autre ; Dutronc compose la musique et l'enregistre, le titre devient le hit de l’été 66 avec 100.000 copies vendues.