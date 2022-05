Jacques Charlier, Balade en absurdie, au Durbuy History & Art Museum

Un homme fait un Grand saut au-dessus d’un précipice. Il manque de tomber dans le vide. Il saute d’une année à la suivante en se déplaçant de droite à gauche. Les années passent comme à reculons sous l’aire Covid. Un artiste funambule est en équilibre sur le fil d’un temps arrêté. Il se pose immobile entre 2021 et 2020. Les chauves-souris envahissent le ciel telle une nuée de vampires. Un clown effrayant ou est-ce le terrible Joker personnifie un variant du virus. Enfin, une femme nue vue de dos observe des rayons de soleil qui percent à travers les nuages. Appuyée au rideau de scène, elle assiste à une apparition virtuelle. Fresh Air écrit sur la toile est un vœu pieux qui rafraîchit le souvenir d’un passé insouciant. D’autres mots associés aux images plombent le regard : Wuhan, The last, The flat earth’s end ou l’avertissement ultime : Planque-toi la vie n’arrive qu’une fois. Les couleurs vives et le trait énergique de Jacques Charlier parviennent à insuffler l’idée de la vie avant tout.