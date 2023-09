Jacques Cœur, le grand argentier de Charles VII, accusé du meurtre de la maîtresse du roi de France puis fugitif

Le procès qui se tient dans la foulée à Paris est particulièrement éprouvant pour Jacques Cœur. L’exécuteur testamentaire de la défunte favorite a rapidement été écarté de la liste des suspects pour cette affaire d’empoisonnement.

Les accusations se sont transformées, ont été manipulées par ceux qui voulaient absolument le voir tomber. Au bout d’à peine quelques jours d’instance, on lui a mis sur le dos des accusations de malversations financières. Le 29 mai 1453, la Cour le condamne à trois ans de prison. Pire encore, on lui confisque tous ses biens : son palais à Bourges, ses possessions immobilières dans tout le royaume, et l’ensemble de ses propriétés monétaires. Tout ce qui est sonnant et trébuchant est saisi par la Couronne : une aubaine pour le roi Charles VII qui est sous la pression de nombreuses créances. Son principal prêteur, dont l’argent lui a permis de reconquérir la Normandie aux Anglais se nomme bien entendu Jacques Cœur.

L’ancien grand argentier et membre du Conseil royal, victime, au firmament de sa puissance, tombe en disgrâce. Il a même évité la condamnation à mort lors de cette chute aussi marquée que soudaine, uniquement grâce à l’intervention de l’homme avec qui il s’est noué d’amitié depuis un voyage diplomatique en 1447 : le pape Nicolas V. Enfermé dans la prison d’État de Poitiers, en octobre 1454, Jacques Cœur décide de s’évader pour rejoindre Rome et son protecteur, le souverain pontife.

Alors ce procès est-il une cabale ? Les accusations contre lui sont-elles montées de toutes pièces ou une part de vérité, là quelque part, se tapit-elle dans l’ombre ? Ce podcast de L’Heure H répond à ces questions et retrace cette tentative d’évasion, pour le moins risquée, qui sera l’une des plus célèbres de l’histoire de France.