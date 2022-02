Jacques Brel : un livre dévoile l’influence du Maroc sur certains de ses plus grands tubes

Des biographies sur le grand Jacques, il en existe déjà un tas. Mais Hervé Meillon offre une nouvelle lecture sur la vie et l’œuvre de la star belge, une sorte de guide marocain de l’artiste dans Jacques Brel couleurs Maroc.

L’ancien animateur radio y a vécu 14 ans après sa retraite et a été fasciné par l’impact de Jacques Brel sur les Marocains, presque 45 ans après sa disparition. "Il est étudié encore dans les écoles. C’est extraordinaire. Ils ont un culte de Jacques Brel" affirme l’auteur qui livre une anecdote surprenante sur un Marocain qu’il a rencontré, un certain Mostapha, habitant de Meknès. Ce dernier ne parle pas un mot de français et pourtant, il fredonne du Brel à longueur de journée. "Il est gardien d’un immeuble au Maroc comme cela se fait souvent. Il n’a qu’une cassette, celle de Jacques Brel. Il l’écoute en boucle et il chante 10 chansons de Brel, par cœur, en français".