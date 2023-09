Jacques Brel mis à l’honneur dans "Le Grand Feu" au théâtre de l’Ancre de Charleroi

Après Nés Poumon Noir, Mochélan, Rémon Jr et Jean-Michel Van den Eeyden collaborent à nouveau avec une envie commune : celle de se confronter à Brel et à son univers. Une pièce coprésentée avec le Palais des Beaux-Arts à découvrir au théâtre de l’Ancre à Charleroi du 27 septembre au 14 octobre.

Plus de quarante ans après sa disparition, l’œuvre et les chansons de Jacques Brel résonnent toujours autant dans la viea des trois artistes tant celles-ci sont intemporelles et universelles. Accompagné par le musicien Rémon Jr, Mochélan donne un nouveau souffle à des textes moins connus de l’artiste belge. "Un spectacle à la croisée du théâtre et de la musique, où ils nous racontent "leur" Brel."