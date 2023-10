Jacques Brel, 45 ans déjà : "C’est quelqu’un qui rêvait en permanence et qui voulait vivre ses rêves"

Le 9 octobre 1978, Jacques Brel nous quittait. Pour les 45 ans de sa disparition, Serge Vanhaelewyn reçoit le journaliste Eddy Przybylski, auteur de la biographie La valse à mille rêves. Il revient sur les débuts de la carrière de Jacques Brel, les personnes qui l’ont lancé dans le métier, l’influence du poète Verhaeren sur son œuvre et les années difficiles avant de rencontrer le succès.

Jacques Brel est né à Schaerbeek le 8 avril 1929, dans une famille bourgeoise et catholique. Son père est directeur d’une cartonnerie, au sein de laquelle le jeune Jacques est promis à une carrière.

"Il quitte l’école à l’âge de 17 ans, il y a évidemment un boulot qui l’attend à la cartonnerie, et pendant six ans il va y travailler. Il a droit à un bureau pour lui tout seul, et comme il est seul dans son bureau, il va s’acheter une guitare. C’est dans son bureau qu’il va apprendre à jouer de la guitare", raconte Eddy Przybylski.

C’est quelqu’un qui rêvait en permanence et qui voulait vivre ses rêves. C’est le résumé de sa vie.

Autodidacte, Jacques écrira alors ses premières chansons dans ce bureau. Mais avant de vouloir devenir auteur-compositeur, c’est d’abord en tant qu’éleveur de poules qu’il pense se reconvertir.

"Il y a pensé très sérieusement. Il partait du principe que ça ne coûtait rien […]. Comme c’est quand même Jacques Brel et qu’il est assez perfectionniste, il a acheté des bouquins sur l’élevage des poules, et là il s’est rendu compte que la réalité était beaucoup plus complexe que ce qu’il avait imaginé, et il a renoncé."