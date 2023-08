Jacques Bredael, véritable "zinneke" et figure emblématique du Journal Télévisé, part en croisière !

Jacques Bredael, une des figures iconiques de la RTBF, larguera les amarres en compagnie de Fanny Jandrain à bord du bateau de "Stoemp, Pèkèt…et des rawettes !" ce vendredi 18 août.

Depuis 70 ans, la RTBF vous fait vivre des petits et grands moments d'actualité. Jacques Bredael avait 15 ans quand cette institution est née. Un jour, il en est devenu l'acteur. En 1964, il pousse les portes de la radio de la RTBF, ensuite devient présentateur de l'émission "Ecran témoin" de 1980 à 1985 pour ensuite s'installer dans le fauteuil du Journal Télévisé de 1985 à 1997 ! Ce journaliste qui trouvait les mots justes, qui ne se contentait pas de dire les infos mais les expliquait, a découvert la télévision par l'intérieur avant de la découvrir via l'écran. A la fois d'origine flamande du côté maternel et d'origine wallon, du côté paternel, Jacques Bredael se retrouve à Bruxelles. C'est en véritable "zinneke" qu'il parle de ses souvenirs d'enfance, de son terroir et de sa ou ses Madeleine(s) de Proust.

Son expression favorite : "Vous en faites pas, ça va s'arranger !" ! Fan de BD mais aussi de vitesse, il aura la chance de vivre trois fois le Paris-Dakar. Tombé sous le charme de l'Afrique et du désert, c'est un ami de longue date, Mousta Largo, auteur, compositeur mais aussi conteur, qui lui fera la surprise de venir le saluer à bord du bateau !

D'autres hommages lui seront rendus par d'autres journalistes, toutes générations confondues, notamment par Thierry Bellefroid, Ophélie Fontana et Laurent Mathieu. Mais aussi une personne chère à son coeur, Sandrine Graulich, responsable de la Une et Vivacité.

Gentillesse, bienveillance et professionnalisme sont les maîtres mots qui définissent cette figure emblématique du petit écran !

Comme dans chaque émission, les enfants sont à l'honneur. Ce vendredi, ce sont les petites Bruxelloise qui chercheront le sens de l'expression : "Non, peut-être, oué, sans-doute !" et "Droelings qu'il est devenu le fildefériste ... et bardaf !" Sans oublier la rawette de Martin Charlier pour son côté humoristique et le clin d'œil musical du groupe Mister Cover.

Confidences, surprises, bon humeur et émotions seront au rendez-vous dans cette balade au fil de l'eau !

Alors, tous sur la Une ce vendredi 18 août dès 20h15 ou sur RTBF Auvio pour "Stoemp, pèkèt et des rawettes" !