Jacques Borlée : "On a conscience que ça devient difficile pour Jonathan, peut-être que son corps n’en veut plus"

Jo a fêté ses 34 ans en février dernier. Il est régulièrement freiné par des blessures ces dernières années. Il a notamment manqué les Mondiaux de Doha et de Belgrade où les Belgian Tornados ont remporté le bronze et l’or. Le Bruxellois revenait en forme. Son chrono de 46.00 à Berne était son meilleur sur 400m depuis 2018 et la demi-finale des championnats d'Europe (44.87).



"Pour Jonathan, on a conscience que ça devient difficile. Peut-être que son corps n’en veut plus", a réagi Jacques Borlée son père et entraîneur lors d’un point presse organisé à Louvain-la-Neuve avant le départ pour les Mondiaux.