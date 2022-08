Jacques Borlée : "Kevin ne disputera pas les séries du 400 mètres, je ne prendrai aucun risque"

Alors que les Tornados entrent en lice vendredi avec l’espoir de défendre leur brillante médaille de bronze acquise aux Mondiaux d’Eugene, le coach des Belges, Jacques Borlée s’est longuement épanché à notre micro ce jeudi. Au programme de cet interview, la situation autour de la blessure de Kevin, la concurrence coriace et l’état de forme des troupes à quelques heures de la grande messe.

Sans surprise, les premières questions ont donc tourné autour de Kevin Borlée, blessé lors de son 400m individuel et obligé d’interrompre sa course. Sans langue de bois, Jacque Borlée a expliqué qu’il ne prendrait aucun risque, même si la blessure est heureusement moins grave que redoutée : "C’est une tension musculaire, un œdème. Il n’y a pas de rupture. A voir combien de jours ça va prendre maintenant… je ne prendrai pas de risque. Il a couru hier lentement. Il le fera encore cet après-midi. C’est dommage car il était en très grande forme. Il avait un blocage du bassin. J’espère qu’on pourra compter sur lui à 100%. C’est certain qu’il ne participera pas aux séries. Ce sera avec Doom, Sacoor, Jonathan et Dylan. S’il n’est pas là, on a d’excellents réservistes de luxe."

Une situation d’autant plus dommageable que le relais est privé de l’un de ses hommes de l’ombre les plus importants : "Ce qui est dommage dans cette histoire, c’est qu’on n’a pas notre kiné habituel avec. Il était là à Eugène, en hiver aussi. C’est dommage. Les instances ne se rendent pas toujours compte de ces complexités."

Potentiellement privé de son membre le plus expérimenté, le relais belge va donc devoir se transcender pour espérer gratter une médaille et confirmer son statut de nation phare du relais européen : "Il faudra se méfier des Anglais, qui ne s’étaient pas qualifiés pour les Mondiaux. Ils vont être très dangereux. Méfions-nous aussi des Français. On est la meilleure équipe d’Europe depuis plus de 12 ans. J’ai quelques idées pour élaborer une bonne stratégie pour mettre les autres en difficulté. Que ce soit avec ou sans Kevin. Mais ce sera une bataille intense. Quand Jonathan Sacoor dit qu’on peut être champion d’Europe, je vous jure que ce ne sera pas facile. Les Anglais sont revanchards et ils sont très forts "conclut coach Borlée.