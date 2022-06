Jacques Borlée continue jusqu’à Paris : "à un moment donné il faut passer le témoin"

Jacques Borlée a fixé le point final de sa mission d’entraîneur des Belgian Tornados. Coach Jack a porté le projet 4x400m depuis 2008 avec une énorme réussite. Les Tornados ont disputé 28 finales internationales et ont décroché 14 médailles. Un ratio impressionnant.



"Après Paris, ça fera 17 ans. J’ai donné mon âme, mon cœur, mon envie et toute ma passion à mon sport et aux Tornados. J’espère qu’on aura dépassé les 30 finales et les 15 médailles. C’est une belle histoire. Et à un moment donné, il faut passer le témoin."



Il faudra assumer cette lourde succession avec un noyau toujours performant. Kevin ou Jonathan pourraient-ils endosser ce rôle ? "Je n’en sais rien. Ils ont les dispositions pour prendre ce poste. Mais ce n’est pas à moi à décider de ce genre de chose".