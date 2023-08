"On a placé deux coureurs en demi-finale du 400m. Avec la chaleur, on voit qu'il y a des difficultés. On doit réfléchir à peut-être aligner des athlètes en série et d'autres en finale. En sachant que la concurrence est inimaginable. Il y a la Jamaïque, les USA, le Botswana, le Japon, la Grande-Bretagne, etc. Le niveau augmente, on va devoir serrer les fesses pour pouvoir accéder à la finale. On discute beaucoup pour arriver à aligner la meilleure équipe en série tout en pensant à la finale. On progresse, on fait de belles choses, on s'est bien préparé, mais je pense qu'on doit être encore plus technologique. On voudrait pouvoir monter notre niveau sensiblement d'ici à Paris", poursuit le coach des Tornados.