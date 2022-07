Jacques Borlée à propos des Belgian Tornados : "On a de grandes chances et on est bien préparé"

Dans deux jours, place au relais du 4x400m aux mondiaux d’athlétisme à Eugene aux USA. Un relais belge qui est attendu suite à sa victoire lors des championnats du monde en salle l’hiver passé.

Après avoir couru en individuel, les Belgian Tornados vont courir le 4x400m. Une épreuve attendue par toute l’équipe qui aura envie de faire un beau résultat comme l’a confirmé Jacques Borlée au micro de David Bertrand.

"Il y a eu de bonnes choses lors des demi-finales en individuel avec Dylan et Kevin notamment sur les sensations et sur ce qu’ils peuvent encore améliorer. Alexander, ce sera sa 3e course vu qu’il a fait le mixte. Il sera au repos samedi pour être prêt pour dimanche. Mais on a bien travaillé. Julien Watrin est aussi en grande forme. On a de grands espoirs, mais on va d’abord se focaliser sur le fait d’être en finale. Une fois que l’on y sera, il faudra un bon couloir pour essayer d’être le plus prêt possible."

Si l’on ne doute pas de la capacité à notre relais à être prêt, la concurrence sera féroce et la Belgique fera partie des favoris.

"On est attendu et craint par la concurrence. En plus de ça, on est le seul pays avec les USA à avoir mis trois athlètes en demi-finale. La Grande Bretagne et l’Espagne n’ont pas su se qualifier. C’est un niveau très relevé. Et plusieurs grandes équipes ont quelques pépins. On verra aussi comment Van Nierkerk va gérer ses courses avec ses problèmes de genou. Mais on est fort mentalement et d’avoir été champion du monde cet hiver nous donne encore plus de confiance."

Si la Belgique est dans les favoris, les USA devraient cependant logiquement remporter la course comme le confirme Jacques : "Oui ils seront en principe devant, mais cet hiver ils ont fait des erreurs, donc ils peuvent en refaire et à nous de saisir ces opportunités. On a de grandes chances et on est bien préparé."