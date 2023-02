Jacqueline Pascal, grande poétesse étouffée par son époque

Il y a tout juste 400 ans naissait un génie. Blaise Pascal, mathématicien, philosophe et théologien, qui serait peut-être tombé dans l’oubli s’il n’y avait pas eu sa sœur, Jacqueline Pascal, tout aussi géniale que lui mais née dans un siècle dominé par les hommes. Christine Orban lui consacre un livre intitulé Soumise.

Christine Orban se consacre aux femmes que l’histoire a retenues mais aussi celles qu’elle a oubliées. "Au 17e siècle les femmes sont soumises administrativement et juridiquement à leur famille. J’ai voulu décrire la vie d’une femme douée, d’une grande poétesse, qui va être étouffée par le siècle et qui n’aura d’autres choix que de s’effacer."

Pendant la première partie de sa vie, Jacqueline Balise s’est entièrement mise au service de son frère malade. Les deux entretenaient une relation fusionnelle et s’admiraient mutuellement. Lui écrivait des théorèmes et elle des poèmes. Une relation qui fut parfois conflictuelle quand le dévouement de Jacqueline à Dieu prit une place plus importante, ce qui l’amène aussi à abandonner la poésie qui la fascine depuis son plus jeune âge.

"Je me suis rendu compte qu’aucun combat ne peut se mener sans mémoire. Il faut se souvenir de ce qu’était la vie d’une femme douée, qui a du talent, et dont les talents vont être étouffés par une époque. Peut-être que si l’époque avait été plus ouverte aux femmes cela aurait été différent. Elle a été remarquée par Corneille qui va lui décerner un prix de poésie […] Richelieu va être fou de Jacqueline et la reine d’Autriche va l’appeler à son chevet parce qu’elle improvise des poèmes."

Soumise de Christine Orban est disponible aux éditions Albin Michel.