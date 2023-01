Jacqueline Maillan aurait eu 100 ans !

Mais reprenons tout depuis le début. Après avoir eu deux filles, ses parents voulaient un garçon et ils ont eu… Jacqueline. Véritable garçon manqué, élève assez moyenne mais douée pour faire rire ses camarades, quand elle prend ses premiers cours de théâtre (pendant la Seconde guerre mondiale à Paris), Jacqueline Maillan ne rêve que de drames et des grands textes à déclamer. Pourtant ce sera avec la comédie et des vaudevilles qu’elle deviendra célèbre. Dès la fin des années 40, elle monte sur scène et joue au cinéma… d’abord pour des courts-métrages puis pour des longs. À ses côtés, un autre "petit jeune" débute, un certain Louis de Funès. Il faudra quand même 1963 pour qu’ils deviennent tous les deux connus par le public et reconnus pour leur talent et ce sera dans "Pouic-Pouic" de Jean Girault.