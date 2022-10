Jacqueline Bir saluée par le prix Maeterlinck de la critique

Le prix Bernadette Abraté sera décerné à Jacqueline Bir pour l’ensemble de sa carrière. Jacqueline Bir est la doyenne du théâtre belge francophone. Son histoire théâtrale débute au même moment que la création du prix. Née en 1934 près d’Oran, elle est entrée au conservatoire de Paris en 1952. Quelques années plus tard, elle s’est installée à Bruxelles en compagnie de son époux, Claude Volter. Depuis, elle écume les planches. Jacqueline Bir a joué dans tous les théâtres, interprété plus de deux cents rôles et bien sûr, reçu de nombreux prix.

" Je crois que je les ai tous eus ! Je trouve que c’est très émouvant. A 88 ans, je reçois un prix pour l’ensemble de ma carrière. C’est que finalement j’ai fait du bon boulot. "

Jacqueline Bir au micro de François Caudron