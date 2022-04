Jacqueline Bir dans un seule-en-scène troublant

Jacqueline Bir, née en Algérie, diplômée à Paris, a fait toute sa carrière chez nous et on ne l’en remerciera jamais assez. À 87 ans, dont 70 de carrière, elle revient dans un seule-en-scène troublant.

La pièce s’intitule "A German Life" et a été écrite d’après les souvenirs d’une certaine Brunhilde Pomsel, qui s’est livrée, à l’âge de 102 ans, sur son histoire personnelle. Brunhilde était allemande, elle était secrétaire et elle exerça son métier pour divers patrons, dont un certain Goebbels, champion du nazisme… Qu’est-ce qu’on aurait fait à sa place ? Cette question nous garantit un puissant moment de théâtre à découvrir au Public jusqu'au 29 avril.