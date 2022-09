Jacky Mathijssen très satisfait du partage des Diablotins face à la France : "Cela booste la confiance"

Jacky Mathijssen, le coach de l'équipe de Belgique des Espoirs (U21), était très satisfait de la performance réalisée par ses joueurs, face à leurs homologues français (2-2), lundi soir en match amical, après avoir vu "un super bon match". "On aurait pû peut-être revendiquer même un peu plus", a-t-il confié devant la caméra de la RBFA à l'issue du match.

"Je pense que le niveau était même légèrement plus élevé que lors de notre précédent match d'entraînement contre les Pays-Bas", a déclaré Mathijssen en faisant référence au match amical de vendredi dernier à Louvain, perdu 1-2. "Je suis très heureux qu'avec ce groupe, dans ces conditions, dans un match en déplacement contre une équipe de haut niveau, nous ayons plus que tenu notre rang. On aurait pu peut-être revendiquer même un peu plus."

Les Belges ont mené à la marque à deux reprises par Largie Ramazani et Yari Verschaeren mais ont vu les Français revenir. "Bien sûr, il y a encore des points à travailler. Nous le savons", a souligné Mathijssen. "Mais cela donne quand même un coup de pouce à la confiance. Nous avons joué aujourd'hui contre un candidat champion d'Europe mais ce que nous avons montré, surtout en première mi-temps, peut être montré partout. Il y avait du mouvement, de l'intensité, ils ont bien défendu et ont joué sous la pression."

Après la pause, les deux camps ont effectué de nombreux changements (six, côté belge), ce qui n'a pas aidé les automatismes. Mais Mathijssen a estimé les remplaçants ont été à la hauteur. "Nous avons vu autre chose. Ce n'est jamais facile avec autant de remplacements. Mais nous avons aussi joué une deuxième mi-temps plus que solide. On s'est créé le plus d'occasions. Les gars qui ont eu la chance de se montrer ont super bien fait. Mon noyau s'est amélioré et élargi de manière générale après ces deux matches et c'était l'un des objectifs de ce stage."

Plus tôt cette année, les Espoirs se sont qualifiés pour l'Euro de l'été prochain du 9 juin au 2 juillet en Roumanie et en Géorgie. Le tirage au sort aura lieu le 18 octobre à Bucarest. Les trois premiers (hors la France) seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024