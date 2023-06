Jacky Mathijssen remonté contre l'arbitrage et... le micro de la RTBF après l'élimination des Diablotins : "Cette phase, je ne l'oublierai jamais"

Jacky Mathijssen, l'entraîneur de l'équipe nationale U21, était assez remonté après l'élimination des Diablotins suite à leur défaite face au Portugal (2-1) ce mardi soir en Géorgie.

La Belgique quitte donc l'Euro Espoirs sans la moindre victoire (deux partages, une défaite), mais Jacky Mathijssen n'en veut absolument pas à ses joueurs. Ce qui le met hors de lui, c'est plutôt le penalty accordé au Portugal par l'arbitre de la rencontre, le Français Willy Delajod, suite à un contact entre Zeno Debast et Henrique Araújo en toute fin de match alors que le score était de 1-1 et que la Belgique tenait la qualification.

Tout particulièrement remonté contre l'UEFA lorsqu'il s'est présenté en conférence de presse, l'entraîneur belge a écarté un micro installé devant lui, pensant qu'il s'agissait d'un micro de l'instance dirigeante du football européen... C'était en fait le micro de la RTBF et de son envoyé spécial en Géorgie, Lancelot Meulewaeter.

"RTB ? Excuse-moi, je vois "UEFA" ici, "fair-play"... et ça, c'est impossible, s'est exclamé Jacky Mathijssen avant de reprendre le fil de ses idées. Je voyais les Pays-Bas et la Belgique aller très loin, mais eux non plus n'ont pas réussi à battre la Géorgie. Je ne sais pas s'ils ont vécu les mêmes choses que nous, je ne veux donc pas trop en parler. Je ne crois pas que quelqu'un ait quoi que ce soit à se reprocher. Cette phase, ce penalty, je ne vais jamais l'oublier. Jamais de la vie. Cela restera comme une cicatrice. Ces joueurs, ce sont mes petits garçons, c'est normal que je sois un peu subjectif que vous, journalistes."