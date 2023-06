Jacky Mathijssen fier de la réaction de ses Diablotins après le couac géorgien : "Ils ont commencé à trouver des solutions eux-mêmes"

La question qui se pose évidemment maintenant est de savoir si les joueurs sont, eux, parvenus à sortir la tête de l’eau pour se focaliser à 100% sur le Portugal : "On ne doit pas oublier ce qu’il s’est passé. On en a bien parlé, les joueurs étaient très intéressés (sic). Les joueurs ont compris certaines choses, je pense que si on se retrouve dans la même situation, on sera meilleurs. Si j’attends plus de mes cadres ? Non, tout le monde a son rôle à jouer. On ne compte pas spécifiquement sur l’un ou sur l’autre. On est ici ensemble. Pour moi le match sera décidé par ceux qui n’entrent… pas. Pour moi, tout le monde est égal. Et tout le monde a son importance à un moment."

Alors, les Diablotins s’apprêtent-ils à disputer le match le plus important des dernières années ? Questionné, Mathijssen botte en touche : "Non, c’était celui face au Danemark, pour pouvoir être ici. Tout ce qu’on fait ici, avec les ambitions que tout le monde a… même si ça s’arrête demain, ça a été d’une énorme importance pour notre équipe nationale dans 3, 4 ou 5 ans."

En conclusion, le coach en profite pour tirer son chapeau, une 2e fois, à ses joueurs. Pour leur réaction, commune et spontanée, après le couac géorgien : "J’ai été très heureux de voir la façon dont ils ont entamé les discussions. Ils ont commencé à trouver des solutions eux-mêmes, c’est chouette à voir en tant que coach. Tu vois ton équipe se rassembler, c’est magnifique."

Reste désormais à transposer cela sur le terrain.