Jacky Mathijssen, coach des Diablotins : "Il y a du talent sinon on n’arrive pas ici mais aussi de la passion"

Ce mardi, les Diablotins se déplacent au Danemark avec un seul objectif : revenir avec au moins un point pour être qualifiés pour l’Euro. Au micro de Pierre Deprez, Jacky Mathijssen a évoqué ce rendez-vous important et la génération qu’il entraîne.

Pour décrire cette génération, le coach des Diablotins ne tarissait pas d’éloges sur son groupe. "Il y a du talent sinon on n’arrive pas ici mais aussi de la passion, de l’engagement. On me demande souvent de comparer les deux générations que j’ai eues. La précédente était peut-être plus propre techniquement mais celle-ci a plus l’esprit et la passion pour réaliser quelque chose de difficile."

À la question de savoir ce qu’il faut améliorer, l’ancien entraîneur de Bruges était très clair. "Il y a beaucoup de choses à améliorer. Je dis toujours qu’un joueur de 20 ans doit se rendre compte qu’il doit tout améliorer, il doit se rendre compte qu’il a des points forts mais aussi des petites choses où il peut encore faire la différence avec les entraînements, ce qu’il reçoit en club."

La réussite actuelle des espoirs belges, c’est aussi un travail en communion avec les clubs selon lui. "Les clubs travaillent en bonne symbiose avec la fédération. Je suis heureux que pas mal de Diablotins ont fait le pas vers les A. Ils font aussi partie de l’avenir des Diables, avec l’ancienne génération, celle-ci et les U19 qui ont aussi une très belle équipe. On est tous conscients qu’il y a énormément de talent pour former une nouvelle génération qui peut faire quelque chose de bien."

La qualification n'est pas encore acquise.

En cas de qualification et de bonne performance pour l’Euro, une place aux prochains JO pourrait même être à la clef. De quoi donner envie à toute l’équipe. "C’est vrai que ça fait longtemps qu’on n’a plus été aux JO. Ça fait partie des points abordés quand je suis arrivé il y a quelques années. Il faut une vraie route vers les Diables où tout est bien organisé, soigné et préparé pour arriver dans des circonstances où on peut réussir en tant qu’équipe et pas qu’en tant qu’individus. Il y a une génération 20-26 qui s’est mise en place avec Roberto Martinez comme architecte. Tout le monde qui travaille avec est conscient de ce plan et on met tout ce qu’on a pour qu’un maximum de joueurs réussissent. Dès le début, on fait le maximum pour que le plus de joueurs puissent rejoindre les A mais pas trop vite. Il y a une fierté de notre part qu’on puisse donner un joueur l’occasion d’aller avec les A. Pour certains, ils se rendent compte que la porte est ouverte même si ce n’est pas encore le moment."

Même si la situation au classement pourrait mener à l’enflammade, le sélectionneur se montre prudent. "La qualification n’est pas encore acquise mais ce n’est pas une surprise. L’intention de chaque génération est de gagner chaque match, d’avoir une philosophie et de l’améliorer. Ce n’est pas évident pour ça que je reste prudent. Le Danemark a montré au match aller que ça ne sera pas évident, la confiance a grandi grâce au 18 sur 18. Ils sont prêts à donner le max pour rejoindre un grand tournoi, je suis fier d’eux, c’est le plus important."